Truffa Farmaci: tolgono ai cittadini per fare agli imprenditori

🔴TRUFFA FARMACI: IL SISTEMA CHE TOGLIE AI CITTADINI LOMBARDI PER DARE AGLI IMPRENDITORI

La notizia arriva dal Corriere della Sera: 8 le case farmaceutiche che sono state denunciate, in quanto vendevano a 9 strutture del Gruppo San Donato medicinali a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato e poi si facevano rimborsare dalla Regione.

Intanto tacevano sul fatto che le aziende “avessero emesso note di credito con cui a posteriori riconoscevano agli ospedali uno sconto sul prezzo”. Due le persone arrestate!

Il Consigliere capogruppo Marco Fumagalli M5S Lombardia commenta:

“È la conferma dell’eredità lasciata dal Presidente Formigoni prima e Maroni dopo.

Un sistema congegnato per sottrarre risorse ai lombardi, per darle a pochi imprenditori e a chi li protegge politicamente.

Mentre i cittadini fanno la fila per ottenere una visita qualcuno si arricchisce con un sistema sanitario regionale costruito apposta per far guadagnare il privato. Sono cose che sosteniamo da tempo ma tuttora non vediamo un cambiamento di rotta nella sanità lombarda.

⭕️ Chiediamo con forza che la Giunta presenti un piano di riduzione della presenza del sistema privato accreditato rispetto ad una maggiore presenza di strutture pubbliche. Le risorse evidentemente ci sono ma vengono sottratte”.