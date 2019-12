BILANCIO 2020 – 2022: incentiviamo l’acquisto di auto elettriche

⭐️LA LOMBARDIA SANA È QUELLA CHE INCENTIVA L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE ⭐️

Il bando “RINNOVA VETTURE” verrà rifinanziato‼️

Grazie ad un ordine del giorno del Consigliere Andrea Fiasconaro che spiega:

“Grazie all’approvazione di un emendamento e del mio ODG, verranno stanziati nuovamente fondi da destinare al Bando Rinnova Autovetture per i privati cittadini per la sostituzione di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con veicoli a basse emissioni.

Il bando si è rivelato uno strumento di successo ed incentivante al cambio delle auto da parte dei cittadini, tanto che dopo solo un mese dall’apertura è stato sospeso per mancanza di risorse.

Ora saranno quindi stanziati i fondi statali già previsti con il Decreto Crescita del Governo, e l’approvazione del nostro ODG permetterà che Regione Lombardia possa destinare anche risorse proprie per aumentare ulteriormente il finanziamento del bando.

Una buona notizia per i cittadini che potranno nuovamente sfruttare queste agevolazioni per sostituire le loro vecchie autovetture con mezzi meno inquinanti, e una buona notizia per l’ambiente che potrà vedere in questo modo un miglioramento della qualità dell’aria”.