BILANCIO 2020-2023: no al fotovoltaico per le famiglie a basso reddito

Durante il consiglio regionale dedicato al Bilancio 2020-2022, è stato bocciato un emendamento del Consigliere Roberto Cenci – Esperto Ambientale.

Il consigliere chiedeva 1 milione di euro a incremento delle risorse a disposizione per misure di incentivazione per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici con appositi bandi a favore dei cittadini e delle famiglie, in particolare quelle a basso reddito.

Cenci commenta: “La maggioranza di centrodestra ha sempre la bocca piena quando c’è da sostenere e migliorare l’ambiente. Danno l’impressione di voler salvare il mondo ma si fermano sempre e solo alle parole e alla propaganda.

Ho chiesto di incrementare un fondo per i pannelli solari, in particolare per le famiglie meno abbienti. Non hanno voluto sentire ragioni. Evidentemente preferiscono procedere con il bruciare petrolio e inquinare la terra. È ridicolo oltre che pericoloso e assurdo”.