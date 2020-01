🔴 INFORTUNI E DECESSI SUL LAVORO IN CALO OVUNQUE MA NON IN LOMBARDIA

Il 3 gennaio l’ Inail ha diffuso dati riguardanti gli infortuni e i decessi sul lavoro accaduti nel 2019: in Italia fortunatamente i numeri sono in calo.

➡️ MORTI BIANCHE: 997 (-4,7% rispetto all’anno prima)

➡️DENUNCE DI INFORTUNIO: 590 mila (-0,2%).