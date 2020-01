🔵 BANDO: 2,6 MILIONI PER AUMENTARE LA SICUREZZA NEL TUO COMUNE

Vi ricordiamo c’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare al bando regionale destinato al finanziamento per “DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI E VEICOLI DELLE POLIZIE LOCALI“.

Possono partecipare:

🔹Comuni singoli.

🔹 Comunità Montane e Unioni di Comuni.

🔹Enti associati per tutte le funzioni di polizia locale.

In totale sono disponibili 2,6 milioni di euro, che possono essere utilizzati per finanziare l’acquisto di:

🔸 Biciclette elettriche

🔸 Droni (almeno un operatore deve avere l’attestato APR)

🔸 Radio portatili e veicolari

🔸 Dash cam

🔸 Bodycam

🔸 Defibrillatori portatili ad uso semplificato e guidato

🔸 Metal detector portatili

🔸 Fototrappole

🔸 Laser scanner

🔸 Simulatori auto, moto e bici professionali

🔸 Materiale didattico per l’insegnamento della sicurezza stradale nelle scuole

🔸 Autovetture ecologiche per ridurre l’inquinamento

🔸 Moto e scooter

🔸 Moto d’acqua

🔸 Gommoni

🔸 Motoslitte

🔸 Colonnine SOS con supporto di 2 telecamere di contesto

🔸 Armadi blindati per la custodia di armi

Anche nei comuni dove non è presente un portavoce M5S in consiglio, gli attivisti possono scrivere al sindaco o all’assessore competente e chiedere loro di attivarsi.😊

Segui il link per saperne di più:

➡️ http://bit.ly/2tXN7iP