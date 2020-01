🔴 TANGENZIALE VERDELLO: TUTTO FERMO DA TROPPO TEMPO

Questa mattina il Consigliere Dario Violi ha presentato un’interrogazione a proposito della variante di Verdello, per chiedere TEMPI CERTI riguardo la realizzazione!

La copertura economica c’è.

I fondi sono stati stanziati e gli accordi sono stati chiusi due anni fa.

Eppure tutto è ancora fermo!!!

L’Assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti Claudia Maria Terzi ha spiegato come “ad un certo punto è sorto un problema: la variante che costava 11 milioni si trova a costare 1,8 milioni in più a causa di problemi con la valutazione degli espropri. Siamo riusciti a coprire le esigenze ulteriori e abbiamo condiviso con l’Amministrazione la necessità di avviare i lavori per il primo lotto da 11 milioni in modo da uscire da questa impasse. I fondi restanti saranno disponibili dal 2021. I lavori dureranno tre anni a partire dall’aggiudicazione che dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2021”.

Il Consigliere Dario Violi commenta:

“È indecente che quando i soldi ci sono e c’è totale accordo su di un’infrastruttura, trascorrano inutilmente anni a causa di intoppi burocratici.

‼️Ora chiedo che non si vada oltre il 2020 con le gare, l’aggiudicazione e l’avvio dei lavori. Il finanziamento ottenuto deve essere usato nell’immediato in modo che l’opera sia disponibile già dal 2024-25.

Verdello si deve liberare al più presto di migliaia di auto che attraversano l’abitato ogni giorno rovinando la vita e la salute dei cittadini.”