🔴 SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI ADIDAS

đź”´Â SOLIDARIETĂ€ AI LAVORATORI ADIDAS

Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori dell’ADIDAS a seguito della comunicazione della procedura di licenziamento collettivo.

Questo pomeriggio sono stati ascoltati in commissione e un piccolo presidio ha manifestato davanti alle porte di Palazzo Pirelli.

“E’ veramente assurdo che un’azienda così florida, che dal mercato italiano riceve grande soddisfazione in termini economici e che spende moltissimi soldi in attivitĂ di marketing, non abbia la minima sensibilitĂ in relazione alla conservazione dei posti di lavoro.

Delocalizzare i servizi amministrativi nell’era dello smart working è un fatto assolutamente deplorevole. L’attivitĂ d’impresa deve essere svolta anche mostrando sensibilitĂ verso i territori che non devono essere solo considerati come mercati. La Lombardia è terra operosa e non luogo di speculazione per gli “avvoltoi”della finanza.”

Le parole di Marco Fumagalli, sceso in strada per ascoltare e confrontarsi con i manifestanti.