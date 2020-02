No agli animali nei circhi: mozione bocciata

🔴 BOCCIATA LA NOSTRA MOZIONE CONTRO L’UTILIZZO DI ANIMALI NEI CIRCHI 😡

“L’amore per gli animali del centrodestra è solo propaganda” Luigi Piccirillo

Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione del M5S Lombardia che chiedeva alla regione di impegnarsi nell’eliminare l’uso di animali nei circhi.

Il consigliere Piccirillo si dichiara deluso soprattutto dal voto contrario di Forza Italia, che con la sua propaganda animalista dovrebbe essere in prima linea in queste battaglie e in particolare del consigliere Comazzi, che è stato garante degli animali in comune a Milano e che fa campagna elettorale dicendo che sostiene le lotte per i diritti degli animali.

‼ “Chiedevamo alla Lombardia un impegno politico semplice e chiaro: stop agli animali nei circhi. Quell’impegno dal centrodestra non è arrivato, a dimostrazione che ancora una volta alla tutela degli animali si preferisce una difesa sterile del proprio campo politico.

La Lombardia può agire da subito sia aumentando i controlli con personale veterinario specializzato in animali esotici ed è prerogativa della regione attivarsi presso il Governo.

Evidentemente questi temi e la sofferenza degli animali non sono una loro priorità ” 🚫🎪