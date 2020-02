Brescia: diossina nel parco, supera 9 volte il limite

🔴 DIOSSINA NEL PARCO A BRESCIA: SUPERA 9 VOLTE IL LIMITE!!!!

Al parco di via parenzo a Brescia la diossina supera di nove volte quella del limite di legge, interviene il Consigliere bresciano Dino Alberti, che già in passato aveva affrontato la questione:

“Va bene non creare allarmismo ma raccontare una storia diametralmente opposta no!