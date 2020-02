🔵 DEPURATORE DEL GARDA: POSITIVO L’INCONTRO CON MINISTERO DELL’AMBIENTE

“Con gli uffici abbiamo convenuto che il progetto debba considerare in ogni modo il, indipendentemente da quale sarà il sito di ubicazione e a maggior ragione, se il sito definitivamente individuato sarà il, dato che per lunghi periodi dell’anno lo stesso si trova in secca; di conseguenza un eventuale blocco dell’impianto con conseguente sversamento di fogna in un fiume in tali condizioni non farebbe altro che distruggere definitivamente quel che è rimasto del fragile ecosistema del fiume.

Ad oggi i progetti non contemplano le migliori tecniche e tecnologie per scongiurare questo rischio. Qualora la scelta dovesse essere confermata quella del Chiese, allora fondamentali dovranno essere le “opere compensative” per tutti i Comuni lungo l’asta del Chiese che da questi impianti non avrebbero altro che svantaggi e rischi. Potrebbe quindi, nel caso, nascere l’opportunità per avviare un serio progetto di rinaturalizzazione e protezione del Chiese.