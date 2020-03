CORONAVIRUS: ringraziamo e diamo fiducia

đź”´Â CORONAVIRUS – L’IMPORTANZA DI RINGRAZIARE E DARE FIDUCIA

L’intervento del Consigliere Nicola Di Marco in diretta questa mattina nel programma TV Aria Pulita, sul canale 7GOLD.

“Come gruppo politico in Regione Lombardia, abbiamo seguito con grande apprensione la situazione riguardante il Coronavirus e credo di questi giorni ci siano tre punti che dovremmo portare con noi anche per il futuro

âś…Â Innanzitutto l’immenso lavoro fatto da tutto il comparto sanitĂ e dalle Istituzioni, a cui ogni giorno dovrebbe andare il nostro GRAZIE!

âś…Â La FIDUCIA nelle Istituzioni.

Il reagire a misure restrittive e sicuramente fuori dall’ordinario, con fiducia e positivitĂ .

Al di là delle divisioni politiche è importante dare appoggio alle scelte messe in campo dalle istituzioni, soprattutto ora che sono accompagnati nelle scelte da comitati scientifici.

Non si tratta di scelte politiche, ma tecniche.

âś…Â Ultima, ma non meno importante, la DISINFORMAZIONE!

Cercare di contrastare la disinformazione e le fake-news che hanno proliferato in questi giorni, e far passare il messaggio dei canali ufficiali, è stata una vera sfida. Che sia di monito per il futuro e che porti ad una comunicazione più responsabile e curata.

Ora speriamo di andare verso una fase di contenimento del virus e cerchiamo di continuare a lavorare per il bene dei cittadini e della Lombardia.”IRU

VIDEO DELL’INTERVENTOÂ