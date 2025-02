ITALIA FUORI DALL’OMS? MOZIONE SPOT DELLA LEGA

Quella che invita il governo italiano a valutare una eventuale uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità, qualora lo facessero gli Stati Uniti è l’ennesima iniziativa propagandistica della Lega, approvata dal centrodestra, a cui in Regione piace occuparsi di tutto fuorché di ciò di cui si dovrebbe occupare: sanità, trasporti e servizi per i lombardi. Il sostegno incondizionato a Trump è passato, poche settimane, dallo sfoggio di cravatte rosse al teorizzare l’uscita dell’Italia dall’OMS.



Dichiarazioni preoccupanti, che la Lega ha ritrattato, almeno parzialmente, anche per effetto della ferma opposizione delle minoranze. Fa sorridere , che il caso è esploso a livello nazionale, leggere della contrarietà delle altre forze di centrodestra, le stesse che in Aula hanno sostenuto e votato lo spot propagandista della Lega.



Quando la corsa al sovranismo diventa autolesionismo a rimetterci è la nostra salute. Come Movimento Cinque Stelle riteniamo che in un mondo all’interno del quale si condividono dati, best practices, ricerca, farmaci, non è neanche ipotizzabile, per il nostro Paese, un futuro di isolamento.