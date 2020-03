🔵 FORNITORE OFFRESI: DA QUI PARTE LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

Venerdì mattina il Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della 12^ edizione di “Fornitore Offresi“, il salone dedicato alle aziende della meccanica in corso a Erba fino a sabato 22 febbraio.

“Lodevole la scelta dello staff di Lariofiere Erba di incentrare il convegno di apertura su temi interessanti e attuali legati alla sostenibilitĂ .

La sfida della sostenibilitĂ può sicuramente dare una prospettiva di crescita e di futuro. Gli interventi messi in campo a livello nazionale stanno cominciando a dare i primi frutti. Penso agli strumenti di sostegno e agli incentivi per le energie rinnovabili, all’ecobonus per gli edifici e al bonus per i veicoli a basso impatto inquinante ed elettrici.