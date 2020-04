🔴 PROPOSTE COMMISSIONE SPECIALE ELVETICA.

Durante la seduta di Commissione Speciale Elvetica, che gestisce i rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome, il Consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia ha portato avanti alcune proposte che verranno discusse in sede di Consiglio Regionale giovedì 16 aprile.

Di seguito i contributi presentati alla giunta regionale dal consigliere Erba:

🔹AMMORTIZZATORI SOCIALI E TUTELA PER I FRONTALIERI.

La prima richiesta riguarda la necessità , da parte delle autorità svizzere, di prevedere ammortizzatori sociali e tutele per i lavoratori frontalieri italiani licenziati o che non possono lavorare a causa dell’emergenza.

🔹DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

È indispensabile prevedere l’utilizzo dei vari dispositivi di protezione personale, per tutelare la salute dei lavoratori frontalieri italiani, così che si possa contenere il numero dei contagi e, in particolare, di quelli “da ritorno”.

🔹 ALLOGGI PER FRONTALIERI IN SVIZZERA.

Prevedere l’eventuale possibilità di usufruire di alloggi interni o a prezzo convenzionato, per i lavoratori italiani che sono obbligati a recarsi in Svizzera. Così da limitare gli spostamenti e risolvere il grave problema della sospensione del traffico ferroviario.