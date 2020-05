Test Sierologici – Regione ha confermato la propria inadeguatezza

“ Mancanza di trasparenza , scelte poco chiare e decisioni che han finito per penalizzare la salute e il ritorno al lavoro in sicurezza dei cittadini lombardi. Regione Lombardia ha confermato la sua totale inadeguatezza nel gestire l’emergenza dovuta alla pandemia del virus Covid-19, anche per quanto riguarda il caso dei test sierologici.

Regione si è totalmente disinteressata del fatto che il test fosse il risultato di un accordo che il Tar della Lombardia ha definito lesivo delle norme sulla concorrenza. Non ha considerato il fatto che la mancanza delle certificazioni CE e FAD avrebbe prolungato le attese di cittadini e imprese lombardi e degli stessi sindaci già pronti alla somministrazione di test già esistenti, ma costretti a fermarsi per ordini di partito. È passata sopra, come se nulla fosse, al fatto che a dirigere l’equipe di ricercatori dell’ Ospedale San Matteo di Pavia fosse proprio quel Fausto Baldanti a capo del gruppo di coordinamento nominato da Regione proprio per la valutazione dei test. Non solo, si è deciso di cominciare a distribuire questi test, senza che la manifestazione di interesse, aperta solamente in data 21 aprile, fosse conclusa”

