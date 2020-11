Mettiamo le Idee in comune #34– Sviluppo del verde pubblico, forestazione urbana e periurbana

METTIAMO LE IDEE IN COMUNE!

DEDICATO ESCLUSIVAMENTE A MILANO E CITTÀ METROPOLITANA

Una nuova mozione a supporto dei gruppi locali di Milano e Città Metropolitana, riguardante lo Sviluppo del verde pubblico, forestazione urbana e periurbana.

Secondo l’OMS i dati sull’inquinamento atmosferico relativi all’Italia pongono il nostro Paese in una situazione di forte criticità, in quanto il 98% dei bambini sotto i 5 anni vive in aree dove le concentrazioni di PM2.5 sono al di sopra dei livelli raccomandati dall’Oms per la tutela della salute. Tra i principali effetti sanitari dell’inquinamento dell’aria nei bambini, vengono segnalati, oltre ad una ridotta funzione polmonare, asma, infezioni acute delle basse vie respiratorie. Attraverso la forestazione urbana e periurbana è possibile ridurre la condizione media di inquinamento atmosferico.

Gli alberi infatti assorbono l’anidride carbonica dei gas serra durante la fotosintesi e gli inquinanti atmosferici – come ozono, monossido di carbonio e biossido di zolfo – rilasciando ossigeno.

Per questo motivo al Link sottostante potete scaricare il testo della mozione che impegnano il Sindaco e la giunta del vostro comune ad attivarsi presso Città Metropolitana di Milano, al fine di veder sviluppate proposte progettuali per lo sviluppo del verde pubblico, per la forestazione urbana e periurbana da presentare al Ministero dell’Ambiente, al fine di ottenere i finanziamenti previsti e la realizzazione di incremento delle superfici verdi nel territorio comunale