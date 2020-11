Mettiamo le Idee in comune #39 – Spending Review e Taglio Tari

Le amministrazioni pubbliche hanno da tempo il dovere di contenere alcune spese.

In particolare, il Decreto del 30 luglio 2010 prevedeva che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità.

Il Covid ha creato molte difficoltà economiche alle attività produttive e commerciali del nostro territorio.

Vi proponiamo quindi una mozione che chiede alle amministrazioni locali di utilizzare quei risparmi per alleviare le aliquote variabili della tassa rifiuti, a beneficio delle imprese, anche di quelle che non hanno chiuso.

Nessuno deve restare indietro.