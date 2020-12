Digitale – Voucher connettività, in Lombardia a disposizione 6 milioni di euro

now playing

🔵 DIGITALE – M5S DOPO BOCCIATURA TAR LAZIO, VA AVANTI CON VOUCHER CONNETTIVITÀ. IN LOMBARDIA A DISPOSIZIONE 6 MILIONI DI EURO

Per tante famiglie che fino a oggi non hanno potuto permettersi una connessione internet, è disponibile il voucher connettività , che in Lombardia mette a disposizione 5.908 milioni di euro

È quanto si apprende da una nota congiunta dei parlamentari M5S della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni e Commissione Attività Produttive.