Riforma sanità, Raffaele Erba: «Non c’è salute senza prevenzione»

🔴 #RIFORMASANITÀ CONSIGLIO CONVOCATO IN NOTTURNA: NOI CI SAREMO, E LA GIUNTA?L'Ufficio di Presidenza ha annunciato la convocazione in notturna del Consiglio Regionale della Lombardia, a partire da lunedì prossimo, per la discussione della riforma sanitaria.Noi siamo disposti a restare in Aula a oltranza, non ci fermeremo.Utilizzeremo ogni minuto e ogni strumento a nostra disposizione, per fermare la (non)riforma Moratti-Fontana, anche se dovessimo restare in Aula a oltranza per fare ciò che la maggioranza ha impedito fosse fatto in Commissione: ovvero discutere di una (non)riforma che allontana la medicina dai territori, non risolve i problemi legati alle liste d’attesa e penalizza il pubblico rispetto al privato.Se la Giunta credeva che avremmo piegato la testa di fronte allo scempio di un testo calato dall’alto che non risolve i problemi e insiste nel commettere gli stessi errori, ora avrà tutto il tempo per capire quanto si sbagliasse.Stiamo parlando del futuro della sanità lombarda, quindi della nostra salute e del nostro futuro.Finché avremo voce costringeremo la maggioranza ad ascoltarci. La nostra battaglia sarà senza sconti.Non ci tireremo indietro!