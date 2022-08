Assestamento bilancio regionale, Di Marco: «Legge priva di visione e concretezza, specchio del caos e le lotte interne al centrodestra»

Nicola Di Marco (Capogruppo M5S): «L’assestamento alla legge di bilancio, nei confronti del quale abbiamo espresso oggi il nostro voto contrario, rispecchia il caos che regna all’interno di una Giunta in cui quotidianamente la vicepresidente Moratti sfiducia il Presidente Fontana.

È lo specchio di una situazione surreale, in cui mentre i “musicisti” in Aula continuavano a suonare, fuori da questa porta la “nave” del centrodestra naufragava. Questo assestamento al bilancio sembra scritto nel 2019, perché incapace di tenere in considerazione quanto accaduto negli ultimi anni: dal Covid alla guerra in Ucraina, dalla crisi del lavoro a quella delle imprese, dall’inflazione alle stelle alla crisi energetica.

Questo bilancio manca di visione e concretezza. L’esempio più eclatante è il rinnovo del contratto di servizio Trenord. Nel palazzo Regione Lombardia si piega all’azienda, mentre fuori da qui i pendolari aspettano al caldo un treno che in banchina non arriva mai. Non una parola di critica su Trenord, non una parola in difesa dei pendolari, vittime di un disservizio quotidiano.

Abbiamo presentato mille emendamenti, per provare a correggere questa manovra inserendo proposte dedicate al trasporto pubblico locale, al rilancio del patrimonio pubblico edilizio, per la digitalizzazione, per la salute dei cittadini. Nessuno ha voluto ascoltare. Il centrodestra sta affondando Regione Lombardia, mentre spreca tempo a litigare su giochi di potere e manovre di palazzo» con queste parole il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, annuncia il voto contrario del Movimento Cinque Stelle alla proposta di legge: “Assestamento al bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali”.