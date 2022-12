Salviamo il Parco Sud, Di Marco: «Ferma opposizione contro il tentativo di scippo del centrodestra»

🔴 COVID: FONTANA SAPEVA MA NON HA VOLUTO METTERE IN SICUREZZA LA LOMBARDIAIl quotidiano Domani ha pubblicato una notizia che non lascia spazio ad alcun dubbio sulla gestione dell'emergenza Covid: Fontana sapeva, ma, nonostante ciò, non ha voluto mettere in sicurezza la Lombardia. A ulteriore conferma una mail inviata proprio dal Presidente della Regione Attilio Fontana, in cui chiedeva il mantenimento delle misure blande rispetto a quelle degli 11 Comuni chiusi, previste dal Ministero della Salute. Questo nonostante la situazione fosse già oltre la soglia critica.Così da una parte, mentre il 26 febbraio indossava goffamente una mascherina su Facebook, dall’altra, solo due giorni dopo, scriveva alla Protezione civile, alla Segreteria della Presidenza del Consiglio, del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Interno di mantenere blande restrizioni e di conseguenza non adottare le misure che avrebbero salvato la vita a migliaia di lombardi. Fontana dichiarava di affidarsi alla scienza, mentre con l’altra mano, consapevole di un Rt fuori controllo, scriveva mail chiedendo di non chiudere.Le informazioni di cui disponiamo oggi confermano quanto abbiamo sempre sostenuto: ovvero l’approccio politico a solo scopo di propaganda e non di sostanza con cui il centrodestra ha affrontato la crisi. Da un lato i post su Facebook, le conferenze stampa fiume, le polemiche con il governo, i video “apro-chiudo” di Salvini, dall’altro i fatti ormai noti.Con le richieste di non chiudere che, nella migliore delle ipotesi, confermano quanto Fontana e la sua Giunta non avessero neanche lontanamente capito il pericolo e la gravità di quanto stesse accadendo.L’inadeguatezza del centrodestra ha condannato la Lombardia, per questo hanno affossato la commissione d’inchiesta regionale, per questo farebbero qualsiasi cosa per far dimenticare ai lombardi quanto successo, per questo Fontana e il centrodestra non possono più guidare questa Regione.