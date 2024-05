La maggioranza farebbe meglio a occuparsi dei reali problemi dei cittadini lombardi, invece, di portare in aula una mozione dove non c’è nessun approfondimento scientifico su questo tema, importante per le persone transgender di cui dovrebbe occuparsi la comunità scientifica e non certo il consiglio regionale. 12 società scientifiche, da quella dei pediatri a quella degli psicologi ed endocrinologi solo per citarne qualcuna, afferma che il farmaco in questione è un bloccante transitorio e reversibile della pubertà, è un farmaco salva-vita nei giovanissimi transgender, prescritto solo dopo attenta valutazione multiprofessionale, il cui scopo non è né castrare chimicamente e definitivamente, né modificare orientamento e identità sessuale, ma dare tempo ai giovani sofferenti e alle famiglie di fare scelte ponderate e mature, impedendo stigma sociale, autolesionismi e suicidi.