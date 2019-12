🔴 PIEVE EMANUELE: ABBATTIMENTO PALAZZINA ABBANDONATA, LA REGIONE TERGIVERSA

“Ho chiesto che venisse avviato un percorso, di concerto con l’amministrazione comunale, per arrivare all ‘abbattimento di una palazzina di circa 10 piani ed alcuni edifici in totale stato di degrado ed abbandono. Gli stessi, in aree di proprietĂ ALER/ASSET, destinati ad irrealistiche funzioni direzioni e commerciali e facenti parte dell’Accordo di programma del 2003 che avrebbe dovuto portare alla riqualificazione di questo quartiere.

Quegli stabili degradati non saranno demoliti per il momento e neanche sarĂ possibile un loro utilizzo per fini residenziali.

Più che la sbandierata Lombardia dell’eccellenza , questa sembra la Lombardia dell’inerzia. Pensavamo che 16 anni di attesa fossero sufficienti per elaborare una soluzione concreta per questo territorio ma evidentemente alla Lega Nord non sono bastati.

