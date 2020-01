Busto Arsizio: inceneritore Accam brucia nella notte

🔴 BUSTO ARSIZIO: INCENERITORE ACCAM BRUCIA DURANTE LA NOTTE.

Un importante incendio ha interessato, durante la notte appena fra lunedì e martedì, l’inceneritore Accam di Busto Arsizio.

Da quanto si legge sulla stampa “l’allarme è scattato intorno alle 2 quando, per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme si sono sviluppate in un serbatoio di olio idraulico che serve una delle turbine per la produzione di energia.