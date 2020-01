ORAC: organo di controllo o poltronificio? Interviene Fumagalli

🔴 ORAC: IL CONSIGLIERE FUMAGALLI INTERVIENE NUOVAMENTE

Oggi in Commissione regionale Attività Produttive, durante l’audizione di Giovanni Canzio, Presidente dell’Organismo Regionale per le Attività di Controllo (ORAC),

il Consigliere Capogruppo Marco Fumagalli M5S Lombardia è intervenuto nuovamente sulla nomina del Colonnello Maurizio Bortoletti.

Fumagalli spiega:

“La nomina del Colonnello Maurizio Bortoletti è avvenuta senza l’autorizzazione del Ministero della Difesa e del Comando Generale dei Carabinieri. Un mio accesso agli atti ha evidenziato che‼ IL COLONNELLO NON HA MAI PARTECIPATO ALLE RIUNIONI DELL’ORGANISMO‼

Ovviamente l’errore nella nomina è di Fontana, e la questione va risolta al più presto in regione. È palese che l’organismo è messo in condizioni di non poter lavorare e fare i dovuti controlli sulle attività regionali.

➡ Nel caso specifico è necessario, come ho chiesto, che si preveda la possibilità di REVOCA di un componente vista la situazione attuale e la DECADENZA dalla carica, come già accade in altri enti regionali.

Chi ha portato la Regione a questa situazione ridicola deve fare ammenda e la Lombardia ha bisogno di un organismo di controllo capace di analisi approfondite su tutta l’attività regionale. L’ennesimo ente inutile, un contenitore vuoto buono solo per offrire qualche poltrona, peraltro senza autorizzazioni, è una spesa di cui i lombardi possono serenamente fare a meno”.