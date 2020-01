🔵 CREMA CITTÀ DELL ‘INNOVAZIONE 💫

🔵 CREMA CITTĂ€ DELL ‘INNOVAZIONE 💫

CREMA SMART CITY, un progetto ambizioso e indispensabile, portato avanti dal M5S Cremasco, in particolare dal consigliere regionale Marco Degli Angeli e dal consigliere comunale Manuel Draghetti – Consigliere Comunale Crema.

➡️ Degli Angeli spiega:

“La nostra CittĂ , ha le dimensioni adatte e le potenzialitĂ per avviare un processo coordinato per diventare una VERA Smart City. Grazie alle competenze e alla tradizione del territorio Cremasco, ha tutte le carte in regola per diventare Hub e “CittĂ dell’Innovazione” di unicitĂ Regionale e Nazionale.