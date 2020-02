🔵 ERA VITTIMA DELL’AZZARDO PATOLOGICO, ORA È GUARITO

Marco, il nome è di fantasia, si è presentato un giorno a un evento del M5S e ci ha dato la disponibilità a raccontare le enormi difficoltà che ha incontrato, vissuto e superato.

L’azzardo patologico è un viaggio all’inferno per chi ne soffre, per la sua famiglia e per chi gli sta vicino 🎰🚫

Siamo orgogliosi di dare spazio alle sue parole perché sono un invito per tutti a trovare il coraggio di chiedere aiuto.

Il disturbo da gioco d’azzardo è una grave dipendenza e come tale va trattato. Proprio per questo, il nostro Luigi Piccirillo ha depositato una proposta di legge sul contrasto al gioco d’azzardo che, proprio la settimana prossima, sarà discussa in Commissione regionale Antimafia.

Se il centrodestra, come ci auguriamo, vorrà fare la sua parte, il provvedimento potrà essere discusso anche nelle altre Commissioni per poi arrivare in aula per il voto finale 📄

La proposta si muove in tre direzioni: 1⃣ riduzione dell’offerta 2⃣ sostegno alle vittime 3⃣ prevenzione.

La Lombardia faccia il suo dovere.

Qui il VIDEO della testimonianza