🔴 ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITÀ: CHIEDEVAMO UN CONFRONTO, ABBIAMO ASSISTITO AD UN COMIZIO.

Si è tenuta questa mattina l’attesissima COMMISSIONE STRAORDINARIA per i fondi per persone con disabilità gravi e gravissimi, dove l’Assessore Stefano Bolognini avrebbe dovuto portare le delibere necessarie.

Ce ne parla il consigliere Gregorio Mammì – M5S Regione Lombardia che da settimane segue la vicenda accanto alle famiglie in attesa di una risposta:

“Avevamo chiesto un confronto, invece abbiamo assistito a un comizio dell’Assessore Bolognini. I fondi annunciati nei giorni scorsi dall’Assessorato derivano dal fondo sanitario regionale e dovranno essere quindi spesi in voucher, uno strumento che l’anno scorso, purtroppo, non ha assolutamente funzionato.

Inoltre viene mantenuto il criterio dell’isee per l’accesso ai fondi.

➡️ Attendiamo nelle prossime ore la delibera per fare tutti gli approfondimenti del caso e per capire come verranno modulati i contributi e i criteri di accesso.

Dopo la delibera di Dicembre ci auguriamo che Bolognini e la Lombardia non pasticcino ancora: le persone che hanno bisogno di assistenza vanno trattate come cittadini di serie A”.