CORONAVIRUS – Per ripartire serve una cura shock, 100 milioni in ricerca e sviluppo

🔴 CORONAVIRUS – PER RIPARTIRE SERVE UNA CURA SHOCK, 100 MILIONI DI INVESTIMENTI IN RICERCA, SVILUPPO E START-UP

Il consigliere Marco Degli Angeli , assieme ad altri consiglieri del suo gruppo, ha firmato una proposta di investimento da presentare in commissione.

‼️ OBIETTIVO: sbloccare fondi necessari alla ripartenza, in questo particolare momento di crisi e, soprattutto, necessari ad un immediato futuro.

“Nell’attuale fase di emergenza e nello scenario che verrà a configurarsi nella fase post emergenza è necessario far rotta verso la ricerca e l’innovazione, accompagnando le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese verso lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali.

Un progetto ambizioso, che potrebbe tradursi in una concreta opportunità di sviluppo e di crescita. Soprattutto di nuove opportunità lavorative.

A tal proposito, per il perseguimento di queste finalità è richiesto uno stanziamento di almeno 100 milioni di euro da spalmare in diversi settori , con l’impiego di risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla pianificazione POR-FESR (Programma Operativo Regionale e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020) e dai capitoli di spesa del bilancio regionale”.

È una faccia fondamentale della medicina, da cui parte la prevenzione e quindi la cura, e che in questa emergenza sanitaria non è stata sufficientemente valorizzata”.

