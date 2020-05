🔴 BLOCCO DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA COVID-19: CHIEDIAMO AUDIZIONE IN COMMISSIONE

“Se la maggioranza mette in stallo la commissione d’inchiesta chiederemo le audizioni in commissione sanità di tutti i Direttori Generali delle ATS e ASST, oltre ai direttori delle RSA, degli ordini professionali e dei sindacati dei sanitari, anche per capire cosa non ha funzionato a livello di sistema e di normativa regionale”

A ribadirlo è il consigliere Marco Fumagalli M5S Lombardia, che spiega:

“Il collega Massimo De Rosa, ha depositato una richiesta di audizione in commissione Bilancio, per ARIA Spa (la centrale di acquisto di Regione Lombardia che si è occupata dell’acquisto delle mascherine e della vicenda dei test sierologici Diasorin), per la quale è pendente un’indagine della Procura di Milano e altre azioni sono in corso da parte del consigliere stesso.

Quella delle audizioni degli enti coinvolti nel COVID è un’attività che deve essere fatta dalla commissione d’inchiesta che però la maggioranza ha boicottato non partecipando alla nomina del Presidente. A questo punto la maggioranza deve decidere se vuole far partire immediatamente la commissione d’inchiesta evitando di ingorgare le commissioni con le nostre richieste di audizioni oppure di votare il candidato designato dalle minoranze come da Regolamento”.