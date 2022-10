Animali d’affezione, Mammì: “Soddisfatti per l’approvazione delle nostre modifiche alla nuova legge”

🔴 APPROVATE LINEE STRATEGICHE PER L’UTILIZZO SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICAIeri, in Commissione Ambiente, sono state approvate le nuove "Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica" che saranno poi la base per la stesura del nuovo Piano di Tutela delle Acque di Regione Lombardia.Approvati molti degli emendamenti presentati dal nostro portavoce Dino Alberti come:✅ Maggiore attenzione per il settore agricolo quando parliamo di qualità e scarsità di acqua;✅ La necessità di creare un modello previsionale che ci consenta di stimare la disponibilità di acqua e quindi di intervenire per anticipare le crisi idriche;✅ La necessità di affiancare al Bilancio Idrico Regionale un Bilancio Idrogeologico Regionale, che oggi manca. Questo consentirebbe di conoscere in modo dettagliato la rete delle falde superficiali e capire se esse possono essere utilizzate come serbatoi di acqua da riempire durante l'abbondanza di pioggia e sfruttare durante le siccità;✅ Maggiori controlli su scarichi industriali e zootecnici;✅ Il recupero del fosforo durante la fase di depurazione delle acque reflue civili in quanto il fosforo è una materia prima preziosa per molti settori e non rinnovabile e allo stesso tempo, se dispersa nell'ambiente, fonte di inquinamento.