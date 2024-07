Durante il Consiglio Regionale di ieri 2 luglio, abbiamo votato a favore della mozione per la tutela del patrimonio immobiliare del Pio Albergo Trivulzio, perché continuiamo a nutrire fortissime perplessità in merito alla devoluzione del patrimonio immobiliare del PAT al fondo INVIMIT nonché al futuro di tante famiglie che vedono i propri contratti di affitto a rischio.

Anni di malagestione (sono oltre 100 i milioni i debiti), scandali e case che in alcuni casi cadono a pezzi (come Peschiera Borromeo) ma nessun Assessore in Aula ad assumersi una responsabilità o per confrontarsi con il Consiglio.

Gli alloggi sono stati donati in decine di anni da benefattori per favorire una socializzazione e non per lucrare. Sono lasciti per aiutare le persone, assicurandole un tetto sulla testa.