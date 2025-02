COMMEMORAZIONE INCIDENTE FERROVIARIO DI PIOLTELLO

“La tragedia di Pioltello ha segnato in maniera indelebile i ricordi di un’intera comunità. Onorare il momento di commemorazione, per noi del M5S, è stato sempre un impegno da rispettare. Quest’anno è per me motivo d’orgoglio rappresentare il Consiglio regionale con la fascia istituzionale. Ritengo che in situazioni come questa, si debba essere presenti e vicini ai cittadini. È infatti fondamentale sottolineare il valore della memoria condivisa e la vicinanza concreta delle istituzioni a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai cittadini colpiti da questa tragedia, ribadendo ancora come la manutenzione sia la più grande opera pubblica di cui ha bisogno il nostro Paese.”