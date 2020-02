🔵 PUNTO NASCITA OGLIO PO: LA LOMBARDIA GUARDI ALL’EMILIA PER RIAPRIRLO 👶🏻

Il consigliere Marco Degli Angeli è intervenuto per riportare all’attenzione di Regione Lombardia il problema della chiusura del punto nascita nell’Ospedale Oglio Po.

🔹 “La Lombardia prenda esempio da quanto sta accadendo in Emilia Romagna per riaprire il punto nascita. Gli emiliani hanno proposto al Ministero un protocollo realistico per riaprire ben quattro presidi sotto i 500 parti, in territori distanti da città capoluogo e mal collegati.