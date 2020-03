CORONAVIRUS – Racconti dalla zona rossa

⭕️ RACCONTI DALLA ZONA ROSSA: PENSIAMO AL FUTURO, LA POLITICA ABBIA UN RUOLO IMPORTANTE E RESPONSABILE

Un video finale, che raccoglie tutti i racconti di questa settimana, provenienti dalla quarantena della ZONA ROSSA in Lombardia. A proporlo, rivolgendo un GRAZIE IMMENSO a tutti coloro che appaiono in questo mini racconto, è il Consigliere Marco Degli Angeli che spiega:

“Quello della ZONA ROSSA è un mondo all’apparenza fermo, che in realtà non si è arreso.

Da Codogno lungo tutto il circondario si è riscoperta la socialità, nei tempi in cui i grandi centri commerciali sono chiusi. Si sono scoperte però, anche nuove paure. Concrete, per chi ha un’attività perché nel caso l’emergenza andasse avanti, tutto potrebbe cadere”.

➡️ Il Consigliere coglie l’invito di molti dei volti che sono intervenuti in questi giorni e spiega come sia urgente in questo momento avere delle risposte certe e concrete da parte del Governo.

“Affrontata e superata questa emergenza, sarà necessario pensare a come rimodulare, reinventare e ridisegnare molti aspetti della nostra società a cui ci siano abituati. Questo dovrà essere fatto con strumenti e decreti di emergenza, che siano soprattutto proiettati a guardare al dopo, perché questa crisi di 2/3 settimane avrà purtroppo delle ripercussioni durante tutto l’anno.

Considerare l’economia e il concetto di crescita in modo differente:

🚨Ri-disegnare e RI-valorizzare la sanità.

🚨 Pensare ad un modo diverso di approcciarsi all’attività lavorativa, come smart working ed hub territoriali.

🚨 Sarà necessario ridisegnare anche la mobilità, capendo come vivere gli spazi in modo diversificato.

Va insomma costruito un nuovo motore, più capiente e innovativo, capace di dare la giusta propulsione ad un nuovo modello di vita, di economia e di comunità.

In questa nuova vision la politica dovrà avere un ruolo fondamentale. Il ruolo dello Stato dovrà essere differente e capace di coinvolgere maggiormente le comunità territoriali, che sono alla base dell’economia di tutto il Paese”.

❤️ Terminiamo questo video rinnovando a tutte le persone che stanno vivendo la quarantena l’immenso GRAZIE del consigliere e di tutti noi, che “da fuori” ci chiediamo spesso come si viva all’interno della ZONA ROSSA.

Trovare coraggio, innovazione, voglia di ricominciare, fiducia e forza è stato bello e molto costruttivo, per tutti.