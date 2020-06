COVID 19 – M5S Lombardia a Roma per la Legge Sanitaria lombarda

🔴 CORONAVIRUS – DELEGAZIONE M5S LOMBARDIA A ROMA DA SILERI PER LEGGE SANITARIA LOMBARDA

Una delegazione del MoVimento 5 Stelle Lombardia composta dai consiglieri Marco Fumagalli M5S Lombardia e Gregorio Mammì, si è recata a Roma per un incontro con il viceministro Sileri.

Un momento di confronto necessario dopo lo tsunami che la Lombardia ha attraversato in questi mesi con la pandemia.

Il consigliere Marco Fumagalli M5S Lombardia commenta:

“E’ oramai opinione comune, tra tutte le forze politiche lombarde, che la riforma del sistema sanitario ha mostrato tutti i limiti che già erano stati evidenziati dal Ministero della Salute nel settembre del 2015. Dato che a breve scadono i termini per la sperimentazione sono stati evidenziati tutti limiti del sistema sanitario lombardo per cui quasi il 50 % delle prestazioni sanitarie sono effettuate dalla sanità privata di natura prevalentemente ospedaliera con l’effetto di aver marginalizzato la sanità territoriale e la presa in carico della cronicità che assorbe quasi l’80 % del bilancio sanitario è completamente fallita”

Durante l’incontro con il viceministro, il consigliere Gregorio Mammì ha evidenziato la necessità di una collaborazione con il Ministero per poter dar seguito alle tante proteste sollevate da parte degli operatori del settore sanitario:

“I professionisti della sanità chiedono a gran voce che venga riconosciuta adeguata dignità alle professioni sanitarie non mediche che tanto hanno dato in questa emergenza pandemica e sulle quali occorre puntare per attuare una medicina territoriale che oltre alla diagnosi guardi anche alla cura e alla prevenzione”.