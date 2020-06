🔴 TRENORD INCONTRA I RIDER: LE BICICLETTE DEVONO TORNARE A VIAGGIARE SUI TRENI

Il consigliere Nicola Di Marco interviene sugli esiti dell’incontro tra Trenord e la rappresentanza dei Rider.

“Le biciclette devono tornare presto a viaggiare sui treni. Per questo accogliamo favorevolmente l’ipotesi di predisporre carrozze speciali per il trasporto delle due ruote, un servizio che si rivolge a tutti i cittadini, sia a chi lavora con la bicicletta, sia a chi la usa per gli spostamenti o per motivi ludici, come sport o turismo.

Inoltre, sui parcheggi per le due ruote dei rider, le piattaforme di consegna a domicilio forse potrebbero iniziare a valutare l’idea di dotarsi, in autonomia, di locali in cui depositare gli strumenti di lavoro, risolvendo le criticità scaricate oggi sui dipendenti. Ad esempio, potrebbero adoperarsi per prendere in affitto spazi o locali, spesso inutilizzati, presenti in molte stazioni lombarde.

In ogni caso il divieto delle bici in treno mostra ancora una volta la grande incapacità di Trenord di rispondere alle necessità di trasporto pubblico dei lombardi. Da un servizio che si rivolge al pubblico ci si aspetta che prevenga i disagi ai cittadini e non li crei per poi sedersi a un tavolo per risolverli”.