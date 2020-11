Ponti Sud Lombardia – approvato emendamento M5S alla risoluzione Recovery Fund

I ponti nel Sud della Lombardia presentano delle criticità strutturali piuttosto rilevanti. Ieri, mercoledì 18 novembre, la Commissione I “Programmazione e bilanci” di Regione Lombardia ha approvato l’emendamento del MoVimento 5 Stelle Lombardia alla risoluzione Recovery Fund, che chiedeva di prevedere un piano nazionale per la risoluzione delle croniche criticità di ponti e viadotti.

“I ponti sono ammalorati e oltre ad essere una spada di Damocle sull’economia, causano serie difficoltĂ nel raggiungere gli ospedali del territorio. In piena emergenza sanitaria un fatto esiziale.

