Area B. Sala apre alla proposta M5S Milano e Lombardia sui parcheggi d’interscambio. Di Marco:  «I risultati arrivano quando si lavora nel concreto»

Ecco il commento del nostro Capogruppo Nicola Di Marco, in merito alle dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala sulle proposte pentastellate relative a una sospensiva di Area B e al potenziamento e alle migliorie relative ai parcheggi nelle aree di interscambio: «Bene l’apertura del Sindaco è la dimostrazione che quando si lavora su proposte concrete, quelle che arrivano dai cittadini per il bene dei cittadini stessi, le soluzioni si possono e si devono trovare.

La controprova è come Lega e il centrodestra, che governano Regione Lombardia, in un mese di contrapposizione politico-ideologica non abbiano raggiunto nessun risultato. La logica apertura sulle aree di interscambio, però non basta. Occorre migliorare i collegamenti fra la provincia e il centro città potenziando e incentivando il trasporto pubblico locale. Di pari passo ci aspettiamo un’apertura da parte di Regione Lombardia in materia di tariffe calmierate, sempre più attrattive e indirizzate alla gratuità, per ciò che concerne il servizio, attualmente non all’altezza, offerto da Trenord.

Come M5S siamo sempre stati favorevoli a misure che potessero ridurre il carico di veicoli privati nelle città, in favore di una mobilità sostenibile.

In questa fase storica però, la crisi sanitaria prima e quella energetica poi, hanno pesato in maniera consistente sulle tasche dei cittadini e sui bilanci delle imprese. Non tenere conto di quanto successo negli ultimi due anni e non apportare modifiche sostanziali alla disciplina dell’area B sarebbe fuori dal contesto.»