Abbiamo poco tempo per impedire che molte imprese finiscano sul lastrico a causa dell’inottemperanza della Regione Lombardia.

Entro il 30 novembre infatti l’esecutivo guidato da Attilio Fontana dovrà dare attuazione ad una legge sul Superbonus così come stanno facendo altre Regioni come Lazio, Piemonte e Basilicata.

Il dialogo che la Regione ha avviato con gli esodati del Superbonus e l’avvio di un percorso che porterà le società partecipate regionali ad acquisire i crediti fiscali sono passi in avanti importanti. Ma è fondamentale trovare al più presto una soluzione rapida ed efficace, perché a causa della folle propaganda contro una misura come il Superbonus, che ha rimesso in moto l’economia del settore edilizio, si è perso del tempo prezioso.

Il Movimento 5 Stelle ha già una proposta di legge pronta e per questo invitiamo la Giunta di Attilio Fontana a collaborare per trovare una soluzione rapida e congiunta. I cittadini non possono pagare lo scotto di decisioni ideologiche prese per mero calcolo politico ed è il momento che questo centrodestra si assuma le proprie responsabilità.