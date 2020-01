Team del Futuro – Innovazione

🔵 TEAM DEL FUTURO – ⭐️ INNOVAZIONE 🚀

A dicembre sono stati formati i TEAM DEL FUTURO, parte di un nuovo modello di organizzazione del MoVimento 5 Stelle centrato sulle competenze tematiche.

Ieri il TEAM INNOVAZIONE era al lavoro insieme al Ministro Paola Pisano per il futuro del nostro Paese, per creare opportunità all’insegna di un progresso etico e inclusivo.

Nel Team il nostro Consigliere Marco Degli Angeli:

“Durante l’incontro al Ministero dell’InnovazioneGov abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio dell’agenda innovazione 2025 e cogliere le innumerevoli opportunità che essa offre.

Il ministro Paola Pisano ha parlato di INNOVAZIONE ETICA diffusa e sostenibile.

‼️L’obiettivo è digitalizzare le pubbliche amministrazioni ed i servizi e voler creare in Italia ambienti ad alto potenziale tecnologico e innovativo attraverso la creazione, lo sviluppo e la crescita, mediante partnership pubblico-privato, di hub tecnologici cross—industries nel rispetto delle eccellenze dei territori nei quali i centri si insediano.

Le principali tecnologie di riferimento saranno intelligenza artificiale, cybersecurity, blockchain, connectivity mentre i settori saranno la mobilità autonoma e sostenibile e la robotica nonché i settori del made in Italy (settore manifatturiero, turismo, food, moda, design, sociale, digital humanities).

È importante fare squadra e rete territoriale per sostenere progetti ministeriali come i “Borghi del Futuro” e smart city, per favorire uno sviluppo sostenibile ed etico dei territori e città mettendo a fattor comune i dati raccolti dagli oggetti intelligenti.

⭐️L’innovazione deve essere vista infatti come bene comune, e deve essere spinta attraverso il diritto ad innovare.

L’obiettivo è far rinascere le nostre città ed evitare l’esodo delle nostre giovani menti all’estero, e attirare startup nei territori mettendole in condizione di sperimentare, per creare lavoro e prospettiva ai nostri ragazzi.”

Insieme a Degli Angeli nel Team: Niccolò Invidia, Luca Carabetta, Maria Laura Mantovani e Alessio Marsili.