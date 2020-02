Smog a Milano: soluzioni vecchie che non risolvono il problema

đź”´ A PROPOSITO DI SMOG A MILANO: L’INTERVENTO DI MASSIMO DE ROSA

“Sono misure dall’effetto limitato, utili soprattutto per rifarsi una coscienza ambientale” Massimo De Rosa

“Non sarà certo adottando soluzioni vecchie di oltre vent’anni, che risolveremo il problema dell’inquinamento a Milano.

Purtroppo, l’effetto limitato delle domeniche a piedi è stato già testato, così come lo sono stati i risultati.

Si tratta di soluzioni emergenziali, utili per ricostruirsi una coscienza ambientale, dopo magari aver tagliato qualche albero e cementificato qualche altra area verde.

D’accordo che tutto è utile e può contribuire alla causa, ma servono soluzioni capaci di dare il proprio effetto nel medio lungo periodo: come interventi massicci su sistemi di riscaldamento e riqualificazione energetica degli edifici.

Servono proposte coraggiose, come potrebbe essere ad esempio quella di rendere gratuiti i mezzi pubblici, invece di colpire i viaggiatori con continui aumenti, nelle giornate di superamento dei limiti delle polveri sottili”

Vedi l’intervento del Consigliere Massimo De rosa in aula: VIDEO INTERVENTO