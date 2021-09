Giuseppe Conte a Milano: il MoVimento riparte con Milano e la Lombardia

☢ "NO AL NUCLEARE": IL CENTRODESTRA DICA AI LOMBARDI DOVE E QUANDO. NOI CONTRARI, LORO SONO IL PASSATO.Questa mattina, insieme ad attivisti di tutta la Lombardia, abbiamo manifestato il nostro NO al nucleare, all’ingresso del Consiglio Regionale.Il capogruppo Massimo De Rosa "Con ogni probabilità si tratta dell’ennesima sparata della Lega. Il centrodestra deve avere il coraggio di riferire, di fronte al Consiglio Regionale che rappresenta i lombardi, dove intende costruire l’impianto, con che tempi, quanto costerà e in che modo intenda gestire le scorie.I cittadini si sono già espressi contrariamente al nucleare, in due diversi referendum. Riproporre il tema oggi è antistorico. In materia di energia il M5S guarda al lavoro, alla sostenibilità ambientale e al benessere collettivo attraverso l’incentivo delle fonti rinnovabili, le comunità energetiche, la riqualificazione energetica tramite il superbonus 110%.Il centrodestra a trazione leghista, con le dichiarazioni dei suoi leader, conferma ancora una volta di essere il passato, oltre a tutta la propria impreparazione in materia".Oggi in Consiglio presenteremo una mozione “Contrarietà di Regione Lombardia alla possibilità di sviluppo dell'energia nucleare” a prima firma del consigliere Raffaele Erba Portavoce M5S Regione Lombardia "Chiederemo al Consiglio Regionale di attivarsi in tutte le sedi istituzionali opportune, per scoraggiare eventuali decisioni a favore dello sviluppo dell’energia nucleare in Italia e, in particolare, in Lombardia.Chiederemo a Regione di adoperarsi e ad investire affinché Regione Lombardia raggiunga l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano impiegati per lo sviluppo dell’energia nucleare, bensì per l’utilizzo delle energie rinnovabili e per la riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico".