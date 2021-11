Annuncio Lavoro – M5S Lombardia ricerca Videomaker

🔴 DEGLI ANGELI RISPONDE A COMAZZI: "NON SA DI COSA PARLA, FORSE PARTECIPARE AI LAVORI DELL'AULA GLI FAREBBE BENE"Il nostro portavoce Marco Degli Angeli risponde in Aula, parlando a una poltrona vuota, alle dichiarazioni del consigliere Comazzi:"Quelle di Comazzi sono le dichiarazioni di chi evidentemente sembrerebbe non conoscere l’argomento di cui parla.Sembrerebbe infatti che Comazzi non abbia mai letto la (non)riforma Moratti-Fontana, motivo per cui, invece che scrivere comunicati farneticanti, farebbe bene a sedersi sulla sua poltrona in Aula e ascoltare.Forse Comazzi intende il ruolo del Consigliere Regionale come limitato a schiacciare il bottone del colore che gli viene indicato e prendere il gettone di presenza.Capiamo il suo smarrimento, ora che gli toccherebbe studiare, prepararsi e lavorare.Ricordiamo infine a Comazzi, oggi più confuso del solito, che non è la (non)riforma a incidere sul PNRR e che se il centrodestra oggi può andare in televisione e sui giornali a dire come spenderà i fondi, il merito è solo di Giuseppe Conte e del MoVimento 5 Stelle che in Europa hanno lavorato per ottenere quelle stesse risorse".