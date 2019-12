đź”´Â VIA BASSINI: SALVIAMO IL PARCO E RIPARTIAMO CON UN PROGETTO CONDIVISO

Studenti, professori ma anche molti abitanti della zona. Tutti uniti in presidio, per bloccare la distruzione del parco di via Bassini e l’abbattimento dei suoi alberi. Durante la mattinata un gruppo di studenti è riuscito a entrare all’interno del cantiere, con loro anche la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Patrizia Bedori che spiega:

“Chiediamo all’assessore Maran di mantenere la parola data in commissione.

Chiediamo, prima di toccare gli alberi, sia avviato il tavolo per rivalutare l’impatto del progetto e soprattutto che a questo tavolo siano seduti anche studenti, docenti e cittadini di modo che le loro proposte possano essere ascoltate questa volta. Quando si interviene sul territorio, i percorsi devono essere partecipativi, non calati dall’alto. Chiediamo, ad una sola voce, di lasciare intatto il parco. L’assessore Maran e il sindaco Sala sono disposti ad ascoltare?”